Вышел трейлер фильма «Стрелок» с Морганом Фрименом

Фильм «Стрелок» с Люком Хемсвортом и Морганом Фрименом выйдет в кинотеатрах 22 авгруста, в Сети перед премьерой появился новый трейлер.

По сюжету, почетный ветеран спецназа отправляется в горы со своими сыновьями и случайно становится свидетелем крупной наркосделки.

Чтобы любой ценой защитить свою семью, ему предстоит не только снова взяться за оружие, но и вызволить из особо охраняемой тюрьмы главного наркобарона страны.

Сценаристом «Стрелка» выступил автор «Форсажа» Гэри Скотт Томпсон, кроме Хемсворта и Фримена, в фильме снялись Джозеф Баэна, Грант Фили, Крик Уилсон.