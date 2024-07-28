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Ученые нашли удивительное сходство между людьми и шимпанзе

Источник:
Sibnet.ru
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Жестикуляция людей и шимпанзе имеет значительное сходство, к такому выводу пришла международная группа ученых из Шотландии, Германии и США.

Шимпанзе обладают богатым репертуаром жестов лап, многие из которых сводятся к простым просьбам, таким как «стой», «следуй за мной» или «приведи меня в порядок», приводит «Газета.ру» отчет ученых, опубликованный в Current Biology.

Чтобы узнать больше о правилах, окружающих их использование, исследователи изучили более 8,5 тысяч жестов, записанных у 252 животных. Большинство взаимодействий были краткими, но в некоторых случаях шимпанзе обменивались до семи жестов подряд.

В этих обменах обезьянам обычно требовалось 120 миллисекунд, чтобы ответить друг другу, что сопоставимо со средним временем ответа человека в разговоре, равным 200 миллисекундам.

Исследователи отметили, что и люди, и шимпанзе относятся к высшим приматам, поэтому быстрая невербальная коммуникация может быть продуктом общего эволюционного наследия.


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Наука #Психо #Звери
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