НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Врач рассказала о пользе бани в жару

Источник:
Life.ru
295 0

Баня летом имеет свои неочевидные преимущества, несмотря на то, что многие люди считают походы в парную «зимним» обрядом, рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская

«Сауна или баня летом — это отличная тренировка для адаптации к высоким температурам. Если нет противопоказаний, после парения можно искупаться в прохладной воде или сделать обливание для закаливания», — пояснила Life.ru Демьяновская.

По ее словам, в жару токсины активнее выводятся через кожу, поэтому регулярное посещение бани будет полезно для глубокой очистки всех слоев эпидермиса. «Еще один, возможно, неочевидный, плюс: переносить летний зной после бани становится намного легче», — отметила врач.

Особенных правил для парения летом нет, главное — внимательно прислушиваться к своему самочувствию. Врач посоветовала сначала адаптироваться к высокой температуре — посидеть несколько минут в предбаннике. Затем сделать короткий (на две-три минуты) заход в парную и обязательно окунуться в купель или принять душ.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Отсутствие секса оказалось опасным для жизни женщин
Синий свет от экранов оказался опасен для кожи
Лихорадку Западного Нила выявили в России
Пентагон занимался дискредитацией китайской вакцины
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Выход игры S.T.A.L.K.E.R. 2 снова перенесли
Япония возмутилась введенными против нее Россией санкциями
Названа самая красивая актриса всех времен
Полицейский занялся сексом с пьяной стажеркой на улице
Обсуждение (0)
О самом главном
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Пять правил быстрого карьерного роста
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
41
«Искандеры» уничтожили цеха танкового завода в Харькове. ВИДЕО
40
Группировка ВСУ угодила в российский «котел»
33
Песков назвал катастрофическим уровень рождаемости в России
32
Welt сообщил об ежедневном наступлении россиян на фронте
25
Главком ВСУ пожаловался на «крайне сложную» ситуацию на фронте