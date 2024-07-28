Баня летом имеет свои неочевидные преимущества, несмотря на то, что многие люди считают походы в парную «зимним» обрядом, рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская

«Сауна или баня летом — это отличная тренировка для адаптации к высоким температурам. Если нет противопоказаний, после парения можно искупаться в прохладной воде или сделать обливание для закаливания», — пояснила Life.ru Демьяновская.

По ее словам, в жару токсины активнее выводятся через кожу, поэтому регулярное посещение бани будет полезно для глубокой очистки всех слоев эпидермиса. «Еще один, возможно, неочевидный, плюс: переносить летний зной после бани становится намного легче», — отметила врач.

Особенных правил для парения летом нет, главное — внимательно прислушиваться к своему самочувствию. Врач посоветовала сначала адаптироваться к высокой температуре — посидеть несколько минут в предбаннике. Затем сделать короткий (на две-три минуты) заход в парную и обязательно окунуться в купель или принять душ.