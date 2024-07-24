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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Главком ВСУ пожаловался на «крайне сложную» ситуацию на фронте

Источник:
Sibnet.ru
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Ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась крайне сложная, заявил главком ВСУ Александр Сырский.

«Положение дел крайне сложное, позиции Вооруженных сил Украины атакуются на многих направлениях», — сказал Сырский в интервью британской газете Guardian.

Главком ВСУ пожаловался, что российская армия «гораздо лучше обеспечена ресурсами, у нее больше всего: танков, боевых машин пехоты, солдат».

«Когда дело доходит до техники, соотношение 1: 2 или 1: 3 в их пользу. С 2022 года количество российских танков удвоилось — с 1700 до 3500. Количество артиллерийских систем утроилось, а количество бронетранспортеров увеличилось с 4500 до 8900. У противника значительное преимущество в силе и ресурсах», — отметил Сырский.

Главком ВСУ также подчеркнул, что сегодня линия фронта простирается на 3700 километров, а бои ведутся на 977 километрах, что вдвое больше протяженности границы между Германией и Францией.

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