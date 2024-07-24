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Фильм «Дэдпул и Росомаха» стал претендентом на рекорд

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»

Аналитики прогнозируют, что фильм «Дэдпул и Росомаха» продемонстрирует лучший старт по кассовым сборам не только в США, но и в мировом прокате.

Предполагается, что фильм начнет свой прокат в Америке со 160-170 миллионов долларов, пишет Deadline. Для сравнения – первый «Дэдпул», поставивший рекорд в 2016 году, стартовал со 132,4 миллиона.

В США лишь 17 фильмов смогли начать прокат с показателями больше 170 миллионов долларов: у всех из них был возрастной рейтинг PG-13, 15 из них были проектами Disney и 10 – фильмами вселенной Marvel.

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