Фильм «Дэдпул и Росомаха» стал претендентом на рекорд

Аналитики прогнозируют, что фильм «Дэдпул и Росомаха» продемонстрирует лучший старт по кассовым сборам не только в США, но и в мировом прокате.

Предполагается, что фильм начнет свой прокат в Америке со 160-170 миллионов долларов, пишет Deadline. Для сравнения – первый «Дэдпул», поставивший рекорд в 2016 году, стартовал со 132,4 миллиона.

В США лишь 17 фильмов смогли начать прокат с показателями больше 170 миллионов долларов: у всех из них был возрастной рейтинг PG-13, 15 из них были проектами Disney и 10 – фильмами вселенной Marvel.