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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Frankfurter Rundschau рассказала о российском «чудо‑оружии»

Источник:
Frankfurter Rundschau
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Россия планирует увеличить производство планирующих бомб, что может существенно изменить ход военного конфликта на Украине, пишет немецкая газета Frankfurter Rundschau.

Российские бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) — одна из основных причин, по которой президент Владимир Зеленский многократно и отчаянно просил Запад усилить противовоздушную оборону его страны, отмечает издание.

В ответ на их применение Киев начал совершенствовать системы радиоэлектронной борьбы, «способные блокировать обмен сигналами между бомбами и управляющими ими спутниками». И у наблюдателей появилась слабая надежда на то, что Украине удастся снизить интенсивность российских бомбардировок, говорится в материале.

Но этим надеждам не суждено было сбыться: бомбы все так же летят точно в цель. Как пишет Frankfurter Rundschau, хуже всего, что это простое и дешевое оружие: российская промышленность научилась делать бомбы с УМПК в десятки раз быстрее ракет, что «неизбежно повлияет на ход конфликта».

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Тема: Военная операция на Украине
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