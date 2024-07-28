Долгосрочные сбережения оказались выгоднее покупки квартир

Уплата взносов на счет в программе долгосрочных сбережений (ПДС) в два раза выгоднее вложений в жилую недвижимость, сообщил гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Вениамин Каганов.

«За последние 15 лет цена квадратного метра, например, в Москве на вторичном рынке удвоилась, тогда как счет в ПДС способен показать куда большую доходность при гораздо меньшем объеме вложений. К тому же квартира как объект инвестиций доступна не всем, а откладывать понемногу может практически каждый», — сказал Каганов «Российской газете».

Счета в программе долгосрочных сбережений открываются на срок от 15 лет и при соблюдении ряда условий умножают вложения за этот срок почти в четыре раза. Для этого человеку с ежемесячным доходом не более 80 тысяч рублей достаточно вносить на счет ПДС по 3 тысяч рублей каждый месяц.

За весь срок сумма взносов составит 540 тысяч рублей, а остальные деньги на счету появятся за счет софинансирования этих взносов государством и дохода от инвестирования профессиональными управляющими.