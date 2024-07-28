Госдума закрепит в законе права и обязанности блогеров

Госдума в осеннюю сессию намерена принять закон, определяющий права и обязанности блогеров и устанавливающий для них отдельный вид экономической деятельности, сообщил вице-спикер ГД Петр Толстой.

«Должны появиться правила, которые сообщество само для себя установит. Блогерам следует осуществлять самостоятельное регулирование. Мы, в свою очередь, готовы им в этом помогать и надеемся, что примем в осеннюю сессию законодательное решение в этом направлении», — сказал «Российской газете» Толстой.

Инфобизнес и блогосфера — одни из самых перспективных отраслей в России, отметила заместитель председателя Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. По ее словам, в 2023 году оборот только онлайн-школ вырос на 30% и достиг 123 миллиарда рублей.

Но отсутствие законодательного регулирования блогеров и инфобизнеса означает, что государство не может наладить сотрудничество с представителями отрасли, а также выработать определенные правила, гарантии и льготы для ее участников, подчеркнула Лантратова.

По ее словам, прежде всего, необходимо ответить на вопрос, кем является блогер с точки зрения закона и какая ежедневная аудитория должна быть, чтобы считаться блогером?