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Фильм про Трампа выйдет в российский кинопрокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Ученик»

Фильм режиссера Али Аббаси «Ученик» о жизни кандидата в президенты США Дональда Трампа, выйдет в российский прокат 24 октября 2024 года.

По сюжету, молодои бизнесмен Дональд Трамп торгует недвижимостью на Манхэттене. Среди его клиентов — бизнесмены, кинозвезды, политики и самые опасные преступники Америки. Чтобы выжить среди них, нужны отличные связи. Заручившись поддержкои знаменитого адвоката и шантажиста Роя Кона, Трамп планирует взять в свои руки весь Нью-Иорк.

Роль юного Дональда Трампа в киноленте исполнил актер Себастьян Стэн.

Крупные голливудские кинокомпании, включая Sony и Disney, отказались приобретать права на фильм, сообщает портал «Канобу».

Журналисты предполагают, что это делается из-за опасений по поводу возможной негативной реакции со стороны Трампа в случае его избрания на предстоящих президентских выборах.

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