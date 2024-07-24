Трамп посчитал государственным переворотом призывы к уходу Байдена

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп согласился с мнением, что против нынешнего американского президента Джо Байдена был совершен переворот.

«В некотором роде да», — приводит РБК ответ Трампа на вопрос, можно ли назвать ситуацию с действующим президентом США переворотом.

«Если Байден не может баллотироваться на пост президента, не в состоянии выполнять обязанности президента и его хотят сместить, потому что он ментально не способен работать, обратитесь к 25-й поправке [к Конституции США], а не делайте это в политическом плане наиболее выгодным образом для демократов», — заявил Трамп.

25-я поправка к Конституции США определяет порядок осуществления полномочий президента при досрочном их прекращении (тогда президентом становится вице-президент).

Байден в воскресенье, 21 июля объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента США. Он пояснил, что принял такое решение «в интересах Демократической партии и страны». Своим преемником в предвыборной гонке он объявил вице-президента Камалу Харрис.