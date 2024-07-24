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Вышел новый трейлер фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Трейлер фильма «Джокер: Безумие на двоих» с Хоакином Феником и Леди Гагой появился в Сети с датой премьеры.

В трейлере сначала показали кадры Джокера и его возлюбленной. Судя по видео, весь фильм парочка проведет вместе.

По сюжету, Артур Флек находится в больнице Аркхэм в ожидании суда за свои преступления в роли Джокера. Борясь со своей двойной идентичностью, Артур не только находит настоящую любовь, но и находит музыку, которая всегда была внутри него.

Леди Гага не только снялась в главной роли, но и выступила в качестве музыкального консультанта.

В «Джокере 2» снялись Зази Битц, Кэтрин Кинер, Брендан Глисон, Кен Люн, Стив Куган, Гэттлин Гриффит, Джейкоб Лофленд и Билл Смитрович.

Фильм выйдет в мировой прокат 2 октября. В России официального проката не предвидится.

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