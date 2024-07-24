Зеленский пожелал скорейшего завершения конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что понимает необходимость завершить конфликт как можно скорее.

«Я думаю, что все мы понимаем, что мы должны закончить войну как можно скорее, конечно», — приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные им на встрече в Киеве с государственным секретарем (главой правительства) Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

Президент назвал визит Паролина «сильным сигналом со стороны Ватикана». В ответ госсекретарь Ватикана напомнил, что встречался с украинскими представителями уже много раз, а нынешний визит очень важен, поскольку свидетельствует о близости Святого престола и Украины

Ранее Зеленский в интервью BBC заявил о возможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Российские власти уже неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Украиной об урегулировании конфликта.