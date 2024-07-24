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Зеленский пожелал скорейшего завершения конфликта

Источник:
ТАСС
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что понимает необходимость завершить конфликт как можно скорее.

«Я думаю, что все мы понимаем, что мы должны закончить войну как можно скорее, конечно», — приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные им на встрече в Киеве с государственным секретарем (главой правительства) Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

Президент назвал визит Паролина «сильным сигналом со стороны Ватикана». В ответ госсекретарь Ватикана напомнил, что встречался с украинскими представителями уже много раз, а нынешний визит очень важен, поскольку свидетельствует о близости Святого престола и Украины

Ранее Зеленский в интервью BBC заявил о возможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Российские власти уже неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Украиной об урегулировании конфликта.

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