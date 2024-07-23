Приложение «Авито» исчезло из App Store

Мобильное приложение российского сервиса размещения объявлений Avito больше недоступно в интернет-магазине App Store.

«К сожалению, наше приложение в настоящий момент стало недоступно для скачивания в AppStore. Причины выясняем», — говорится в сообщении компании в официальном телеграм-канале.

Пользователям рекомендуют не удалять установленное приложение и отключить функцию «Сгружать неиспользуемые приложения». Те, у кого приложение не установлено, могут использовать мобильную версию сайта.

В 2019 году приложение уже исчезало из App Store. Тогда это было связано с обновлением руководства по публикации приложений App Store Review Guideline. Компании пришлось изменить релиз приложения, чтобы вернуть его в магазин.