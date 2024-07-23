Судебные пошлины резко вырастут

Госдума приняла в окончательном чтении закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, который увеличит издержки судопроизводства в России, сообщается на сайте парламента. Самое значительное повышение судебных госпошлин предусмотрено для исков с высокими имущественными требованиями.

Предлагаемые нововведения затронут как организации, так и граждан. Так, при подаче заявления имущественного характера в городской суд, подлежащего оценке, при сумме иска до 100 тысяч рублей размер госпошлины составит 4 тысячи рублей. Сейчас ее размер — 800 рублей.

Если сумма такого иска от 100 001 до 500 тысяч рублей, госпошлина составит 4 тысячи рублей плюс 4% суммы, превышающей 100 тысяч рублей. При сумме требований от 500 001 до миллиона рублей пошлина составит 20 тысяч рублей плюс 2% суммы, превышающей 500 тысяч рублей.

Максимальная госпошлина при сумме требований более 50 миллионов рублей составит 320 тысяч рублей плюс 0,2% суммы, превышающей 50 миллионов рублей. Сейчас верхний предел госпошлины по таким делам составляет 60 тысяч рублей.

Что еще подорожает

При обращении с заявлением о признании должника несостоятельным для физических лиц пошлина увеличится в 33 раза — с 300 до 10 тысяч руб. Для юридических лиц пошлина вырастет почти в 17 раз — с 6 тысяч до 100 тысяч рублей.

Иски неимущественного характера и имущественного характера, не подлежащие оценке, для физических лиц подорожают в десять раз — пошлина вырастет с 300 до 3 тысяч рублей. Для юридических лиц повышение составит с 6 тысяч до 20 тысяч рублей.

Для физических лиц пошлины за апелляционные жалобы на судебный приказ вырастут со 150 до 3 тысяч рублей по гражданским и административным делам и до 10 тысяч рублей — по арбитражным разбирательствам.