Путин заявил, что в России «лишних денег» нет

Доходы бюджета России растут, но лишних денег в стране нет, заявил президент Владимир Путин на встрече с председателем Счетной палаты РФ Борисом Ковальчуком.

«Да, у нас и доход бюджета возрастает, и дефицит минимальный, ненефтегазовые доходы хорошо себя показывают, нефтегазовые сейчас подрастают, но лишних денег нет», — сказал Путин.

Путин подчеркнул, что он «очень рассчитывает» на то, что Счетная палата России будет «самым внимательным образом будете следить за финансовой дисциплиной» и уж тем более не пропускать ничего, «что называется криминалом.

«Прямая связь у нас есть — в наиболее острых случаях прямо без всякого стеснения снимайте трубку и мне звоните», — отметил президент России.



