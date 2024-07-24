Дженнифер Лопес исполнилось 55 лет

Актриса и певица Дженнифер Лопес 24 июля исполняется 55 лет. За последние годы имя артистки часто обсуждают в СМИ из-за отношений с Беном Аффлеком. Чем сейчас занимается Джей Ло, и как на ней отразился второй разрыв с возлюбленным.

По информации журналистов, в этом году певица начала праздновать день рождения заранее. Знаменитость устроила вечеринку в стиле сериала «Бриджертоны» в Хэмптоне. Мероприятие посетило большое количество гостей, в том числе мать актрисы, Гваделупе Родригес.

Звездный путь

Свою первую главную роль Лопес получила в биографическом фильме о певице Селене в 1997 году. Эта роль принесла ей номинацию на «Золотой глобус».

В 1998 году роль в фильме «Вне поля зрения» сделала ее первой латиноамериканской актрисой, заработавшей один миллион долларов за фильм. Через год дебютировал ее первый музыкальный альбом On the 6.

После выпуска второго студийного альбома J.Lo и фильма «Свадебный переполох» в 2001 году Дженнифер Лопес стала первой в истории певицей и актрисой, фильм с участием которой и альбом заняли первое место в одну неделю.

Всего за творческий период Джей Ло выпустила девять альбомов, один из которых в 2024 году. В фильмографии актрисы более 30 работ.

Личная жизнь

Последние годы имя Джей Ло вспоминают в СМИ из-за ее отношений с Беном Аффлеком. Большое внимание к ним было приковано из-за того, что они уже были в отношениях в начале нулевых. Тогда все шло к свадьбе, но пара внезапно рассталась.

Спустя более десятка лет, когда каждый пережил длительные отношения, пара снова встретилась. Сначала они просто дружили, потом былые чувства снова вспыхнули.

Возобновившийся через годы роман привел к свадьбе. Но брак оказался недолгим — сейчас в СМИ активно обсуждают развод пары. Впрочем, Аффлека даже не было на большой вечеринке, посвященной юбилею супруги.