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Найдена редчайшая черная дыра промежуточной массы

Источник:
Sciencealert
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Черную дыру промежуточной массы обнаружили в окрестностях Млечного Пути. При этом существование таких объектов пока окончательно не доказано, а кандидатов можно пересчитать по пальцам одной руки.

Черные дыры промежуточной массы крайне важны для объяснения эволюции таких объектов. Дело в том, что между черными дырами звездной массы и сверхбольшими — настоящая пропасть, а между тем они должны расти постепенно, а не сразу перескакивать в другое состояние.

Астрономов привлекло компактное звездное скопление IRS 13 — согласно оценке исследователей из Кельнского университета, внутри него может находиться компактный источник массы. При этом IRS 13 расположено рядом с черной дырой Стрелец A* в центре Млечного Пути.

Массивная черная дыра должна была повлиять на траекторию звезд в IRS 13 и разорвать его. Однако этого не происходит. Ученые считают, что у скопления существует свой «цементирующий» центр.

Согласно моделированию, в середине скопления может находиться компактный невидимый объект массой 30 тысяч солнечных. Поскольку в промежутке масс от 100 до 100 тысяч солнечных масс нет достаточно надежно подтвержденных черных дыр, открытие такого объекта может стать прорывом в астрономии.

Это может быть первая подтвержденная черная дыра промежуточной массы, которая должна была питаться и эволюционировать обычным образом, чтобы вырасти до измеряемой массы. Но чтобы доказать ее наличие, потребуются дополнительные исследования.

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