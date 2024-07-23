Вышел трейлер четвертого сезона сериала «Эмили в Париже»

Трейлер четвертого сезона сериала «Эмили в Париже» опубликовал Netflix, премьера нового сезона состоится уже в августе.

В ролике главная героиня Эмили (Лили Коллинз) думает, что рассказывает своей лучшей французской подруге Минди (Эшли Парк) обо всех горячих мужчинах, которых она видела на утренней пробежке.

Когда героиня подтверждает, что она ни с Габриэлем (Лукас Браво), ни с Алфи (Люсьен Лависконт), то Габриэль высовывает голову из душа и спрашивает: «Ты не с Алфи?».

К своим ролям в четвертом сезоне вернутся также Бруно Гуери и Уильям Абади. Исполнительным продюсером и автором сценария выступает Даррен Стар. Десять эпизодов нового сезона «Эмили в Париже» будут разделены на две части: пять серий выйдут на Netflix 15 августа, еще пять – 12 сентября.