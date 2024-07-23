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Эксперт рассказал о сильных и слабых сторонах Харрис

Источник:
«Известия»
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Фигура потенциального претендента на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис довольно неоднозначна на политической арене, считает американский историк Владимир Бровкин.

«С одной стороны, Харрис — неплохой оратор, она умеет довольно впечатляюще говорить. С другой стороны, у нее нет никакого политического опыта, абсолютно. Когда Байден взял ее вице-президентом, она вообще вышла из гонки и набрала только 2%», — цитирует «Известия» Бровкина.

По его словам, у Харрис «в партии и в обществе не было никакого веса, и все эти годы она ходила как тень и улыбалась». «Ничего существенного она никогда не говорила. Она довольно слабая политическая фигура. Может проехать на популистских лозунгах, но консолидировать партию и тем более общество — для нее задача невыполнимая», — считает историк.

Ее сильной стороной можно считать возраст: вице-президенту США 59 лет, и она существенно моложе Трампа, отметил Бровкин. Харрис также может стать первой женщиной-президентом, что вошло бы в историю, добавил он.  

Также можно отметить и ее африканские и индусские корни. Она способна привлечь значительную часть чернокожего населения и найти отклик у мигрантов, многим из которых Трамп и его партия открыто объявили борьбу, заключил историк.

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pepelmetal

"Он предложил выдвинуть 59-летнюю вице-президента Камалу Харрис" Эта ещё тупее)

Captain Nemo

Статья про Европу, а не про то кто и что и как кого в России.Туран Дуран ты

nicollaich

Мужик-голова!Всё чотко сказал.

Uynachalnica

"Рынок труда повернулся в сторону работников без дипломов, которые зарабатывают больше образованных за...