Эксперт рассказал о сильных и слабых сторонах Харрис

Фигура потенциального претендента на пост президента США от
Демократической партии Камалы Харрис довольно неоднозначна на политической
арене, считает американский историк Владимир Бровкин.
«С одной стороны, Харрис — неплохой оратор, она умеет
довольно впечатляюще говорить. С другой стороны, у нее нет никакого
политического опыта, абсолютно. Когда Байден взял ее вице-президентом, она
вообще вышла из гонки и набрала только 2%», — цитирует «Известия» Бровкина.
По его словам, у Харрис «в партии и в обществе не было
никакого веса, и все эти годы она ходила как тень и улыбалась». «Ничего
существенного она никогда не говорила. Она довольно слабая политическая фигура.
Может проехать на популистских лозунгах, но консолидировать партию и тем более
общество — для нее задача невыполнимая», — считает историк.
Ее сильной стороной можно считать возраст: вице-президенту
США 59 лет, и она существенно моложе Трампа, отметил Бровкин. Харрис также
может стать первой женщиной-президентом, что вошло бы в историю, добавил он.
Также можно отметить и ее африканские и индусские корни. Она
способна привлечь значительную часть чернокожего населения и найти отклик у
мигрантов, многим из которых Трамп и его партия открыто объявили борьбу,
заключил историк.