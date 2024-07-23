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Shaman получил звание заслуженного артиста после шоу у посольства США

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Shaman

Певец Shaman получил звание заслуженного артиста Российской Федерации, об этом он сам рассказал в телеграм-канале.

«Родные, только что, прямо во время моего сольного концерта в Сочи, который прошёл с неизменным аншлагом, Президент России Владимир Путин присвоил мне звание Заслуженного артиста Российской Федерации», — сообщил певец.

Ранее Shaman устроил перформанс у посольства США в Москве. Артист презентовал клип «Душа нараспашку», использовав фасад здания посольства в качестве монитора.

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