Shaman получил звание заслуженного артиста после шоу у посольства США

Певец Shaman получил звание заслуженного артиста Российской Федерации, об этом он сам рассказал в телеграм-канале.

«Родные, только что, прямо во время моего сольного концерта в Сочи, который прошёл с неизменным аншлагом, Президент России Владимир Путин присвоил мне звание Заслуженного артиста Российской Федерации», — сообщил певец.

Ранее Shaman устроил перформанс у посольства США в Москве. Артист презентовал клип «Душа нараспашку», использовав фасад здания посольства в качестве монитора.