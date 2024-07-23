Белый дом пообещал показать живого Байдена

Президент США Джо Байден во вторник, 23 июля вернется в Вашингтон из своей резиденции в штате Делавэр, где он находится на карантине в связи с заражением коронавирусом, заявила пресс-служба Белого дома.

Социальные сети полны слухами о смерти или тяжелом заболевании Байдена. Неделю назад он заявил, что заразился коронавирусом. Во время изоляции он объявил о выходе из предвыборной гонки. Причем сделал это не в видеобращении к нации, как принято в США, а в соцсети Х. На публике, несмотря на важность момента, он до сих пор не появлялся.

Согласно опубликованному Белым домом расписанию, Байден покинет резиденцию в штате Делавэр и прибудет в Белый дом в 14.30 по местному времени (19.30 мск).

Ранее лечащий врач президента США Кевин О’Коннор сообщил, что у Байдена «практически полностью пропали» симптомы заболевания, вызванного коронавирусом.