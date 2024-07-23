НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Белый дом пообещал показать живого Байдена

Источник:
Sibnet.ru
460 6

Президент США Джо Байден во вторник, 23 июля вернется в Вашингтон из своей резиденции в штате Делавэр, где он находится на карантине в связи с заражением коронавирусом, заявила пресс-служба Белого дома.

Социальные сети полны слухами о смерти или тяжелом заболевании Байдена. Неделю назад он заявил, что заразился коронавирусом. Во время изоляции он объявил о выходе из предвыборной гонки. Причем сделал это не в видеобращении к нации, как принято в США, а в соцсети Х. На публике, несмотря на важность момента, он до сих пор не появлялся.

Согласно опубликованному Белым домом расписанию, Байден покинет резиденцию в штате Делавэр и прибудет в Белый дом в 14.30 по местному времени (19.30 мск).

Ранее лечащий врач президента США Кевин О’Коннор сообщил, что у Байдена «практически полностью пропали» симптомы заболевания, вызванного коронавирусом.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Эксперт рассказал о сильных и слабых сторонах Харрис
Кремль одобрил слова Зеленского о возможности переговоров
Вучич заявил о подготовке Запада к войне с Россией
Зеленский допустил переговоры с Путиным
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский признал невозможным полный возврат территорий
Роза Сябитова вывела из себя участников шоу «Место силы»
ВСУ применили против российской армии химическое оружие
Зеленский задумал обвинить Россию в срыве переговоров
Обсуждение (6)
Картина дня
Белый дом пообещал показать живого Байдена
Севастополь отразил атаку украинских беспилотников
Число самозанятых россиян до 18 лет выросло в 1,5 раза
Количество пользователей Telegram приблизилось к миллиарду
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

pepelmetal

"Он предложил выдвинуть 59-летнюю вице-президента Камалу Харрис" Эта ещё тупее)

Captain Nemo

Статья про Европу, а не про то кто и что и как кого в России.Туран Дуран ты

nicollaich

Мужик-голова!Всё чотко сказал.

mosquito__2010

Не возможно на фундаменте лжи и шулерских манипуляций построить какое либо крепкое и конструктивное строение....