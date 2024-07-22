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Путин подписал закон о социальных банковских вкладах

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин подписал закон о создании в России институтов социального банковского вклада и социального банковского счета. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Социальный вклад предназначен для граждан, получающих меры социальной поддержки. Благодаря нововведению они смогут рассчитывать на гарантированный доход по счетам и вкладам в рублях сроком на один год.

На социальный вклад или счет можно будет внести не более 50 тысяч рублей. При этом банк будет обязан установить для таких вкладов свою максимальную процентную ставку по вкладам физических лиц сроком до года.

Проценты будут ежемесячно перечислять на отдельный счет, указанный вкладчиком. Кроме того, вклад можно будет пополнять в любое время до максимальной суммы, частично снимать с него деньги, а также расторгать договор без уменьшения процентной ставки и без комиссий.

В свою очередь, банки не будут брать комиссии за открытие и обслуживание социального счета, за предоставление и использование карты «Мир», а также за совершение операций по счету в пределах 20 тысяч рублей в месяц.

Счет открывается на год, затем его можно будет продлить, если гражданин продолжит получать меры социальной поддержки. Согласно закону, банк не сможет отказать в подписании договора социального вклада, если гражданин соответствует необходимым требованиям.

Сам вкладчик сможет иметь только по одному социальному вкладу и социальному счету. Договор будет заключаться в электронной форме с использованием единого портала «Госуслуг». Закон вступит в силу 1 июля 2025 года.

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Топ комментариев

pepelmetal

Какое у тебя сальце в головушке

Captain Nemo

Статья про Европу, а не про то кто и что и как кого в России.Туран Дуран ты

pepelmetal

"Он предложил выдвинуть 59-летнюю вице-президента Камалу Харрис" Эта ещё тупее)

physx

Мы как Фарион не запрещаем другие языки в стране, другую культуру и тд, но мы нацисты?!. Иди лечись!..