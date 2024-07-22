Госдума поддержала доплату для пенсионеров старше 80 лет

Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил поправку о прибавке в 1,2 тысячи рублей к выплатам для пенсионеров старше 80 лет. Также ее предлагается выплачивать инвалидам первой группы.

Сейчас компенсационные выплаты получают неработающие люди, ухаживающие за инвалидами первой группы и престарелыми людьми. Поправкой предлагается просто прибавить эту сумму к получаемой инвалидами первой группы и людьми старше 80 лет пенсии.

Эта сумма будет повышаться на районный коэффициент и ежегодно индексироваться. Исключением станут инвалиды с детства первой группы, к пенсии которых ежемесячно добавляют выплату в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года. Индексация пенсий работающих пенсионеров была отменена после 2016 года.