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Windows 11 запустили на iPhone

Источник:
Sibnet.ru
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Операционную систему Windows 11 запустили на смартфоне iPhone 15 Pro, своим успешным опытом поделился пользователь соцсети X с ником @NTDEV.

Для запуска энтузиаст использовал UTM SE — первый в истории эмулятор ПК на iOS, вышедший в середине июля 2024 года, пишет издание Tom's Hardware. На смартфон пользователь установил Tiny11 — модифицированную сборку Windows 11.

Такую сборку используют на старых компьютерах, так как она предлагает меньше функций, но зато ее могут поддерживать ПК с крайте слабым железом. При этом пользователь признался, что на смартфоне Windows 11 работает медленно, несмотря на мощный чип Apple A17 Pro.

С помощью эмулятора UTM SE на iPhone и iPad еще можно запускать Linux, Windows XP и 7, а также FreeDOS.

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Modz

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mosquito__2010

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