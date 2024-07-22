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Ярослав Могильников из «Слова пацана» пожаловался на тяжелое состояние

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Ярослава Могильникова

Актер Ярослав Могильников, сыгравший Ералаша в сериале «Слово пацана», пожаловался на большую загруженность и трудности в психологическом и физическом плане.

«Меня все бесит, я всегда раздражаюсь, у меня ухудшилась память и сосредоточенность. Все что мне хочется каждую секунду, это просто лежать и смотреть в потолок, при этом в моем мозге каждую мили секунду будет безостановочный поток мыслей», — написал в соцсети 16-летний актер.

Он добавил, что сейчас у него очень плотный график съемок, поэтому отдохнуть у него не получается, и он уже не знает, что делать.

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