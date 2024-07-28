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Ученые нашли идеальное прибежище для человека на Луне

Источник:
The Guardian
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Ученые обнаружили на Луне доступную с поверхности пещеру, которая могла бы защитить людей от суровых условий и стать идеальным местом для обитаемой станции.

«Системы лунных пещер — отличный вариант для размещения будущих научных баз, поскольку их толстый каменный потолок идеально подходит для защиты людей и инфраструктуры от резких суточных колебаний температуры лунной поверхности и для блокирования высокоэнергетического излучения, которое омывает лунную поверхность», — пояснила газете The Guardian профессор Манчестерского университета Кэтрин Джой.

В пещеру можно попасть из «колодца» в Море Спокойствия — древней лавовой равнине, где более полувека назад астронавты «Аполлона-11» Нил Армстронг и Базз Олдрин впервые ступили на поверхность Луны.

Анализ радиолокационных данных, собранных лунным орбитальным зондом NASA, показал, что этот «колодец» (самый глубокий из известных на Луне) ведет в пещеру шириной 45 метров и длиной до 80 метров, то есть ее площадь эквивалентна 14 теннисным кортам. А от поверхности ее отделяет около 150 метров.

Исследователь Лоренцо Бруццоне из Университета Тренто в Италии сообщил, что пещера, «вероятно, представляет собой полую лавовую трубу», а такого рода объекты вполне могут служить местом обитания будущих исследователей благодаря «естественной защите от суровых лунных условий».

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c2h5oh76

Ты за кого воюешь Сашка монгольский? Я смотрю ты врагами восторгаешься

mosquito__2010

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funkit

Вот у тебя и пропаганда))) казачок ты засланный!!

pepelmetal

Типичное окраинское сами себя