Тестировщику секс‑кукол в Британии пообещали 50 тыс. фунтов в год

Компания Doll Authority, специализирующаяся на создании инновационных интерактивных секс-кукол, разместила вакансию тестировщика ее продукции.

Работа полностью удаленная, зарплата — около 52 тысяч фунтов стерлингов (около 5,7 миллиона рублей) в год, приводит вакансию британская газета Daily Star.

«Мы хотим, чтобы куклы (или "синтетические компаньоны") удовлетворяли эмоциональные, терапевтические, сексуальные и романтические потребности наших клиентов», — рассказала эксперт Doll Authority по взаимодействию технологий и интимных отношений, доктор Оливия Ли.

По ее словам, команда ищет человека, который будет тщательно оценивать секс-кукол, чтобы убедиться, что они отвечают потребностям покупателей.

Соискатель, которому посчастливится заполучить эту работу, будет отвечать за тестирование секс-кукол Doll Authority, в том числе улучшать возможности искусственного интеллекта, фиксировать результаты испытаний и помогать улучшать функционал продуктов, пишет издание.