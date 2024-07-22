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Вышел тизер сериала «Взрослые»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Взрослые»

Тизер сериала «Взрослые» показал историю одной из трех подруг, которая впервые в жизни испытала оргазм. Проект выйдет в Okko, дата пока не определена.

Сериал «Взрослые» — это история о трех лучших подругах. Лиза, Соня и Яна с самого детства вместе, поэтому знают друг о друге абсолютно все, начиная от пристрастий в одежде и заканчивая тайными желаниями.

Многие их сверстницы уже работают по профессии, вышли замуж и даже родили детей, но подруги в свои 25 лет живут не по сценарию и отказываются следовать общепринятым правилам жизни.

Главных героинь сыграли Мария Мацель, Анастасия Талызина и Стася Милославская. В тизере героиня Милославской делится с подругами интимными подробностями.

Также в проекте приняли участие Анна Невская, Наталья Щукина, Елена Морозова, Елена Смирнова, Олег Отс, Кирилл Балобан, Анастасия Дьячук, Игорь Кузнецов, Иван Алексеев, Кирилл Буханцев.

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