Вучич заявил о подготовке Запада к войне с Россией

Западные страны ведут активную подготовку для вступления в
прямой конфликт с Россией, заявил президент Сербии Александр Вучич.
«На Западе хотели бы вести военные действия на расстоянии,
через кого-то другого, вкладывать деньги и так далее, но в данный момент они не
готовы. Будут ли готовы? Сейчас они не готовы, но я думаю, что будут готовы», —
цитирует ТАСС Вучича.
По его словам, западные страны уже готовятся к конфликту с Россией
и «готовятся значительно быстрее, чем некоторые люди хотели бы видеть, во всех
смыслах».
Вучич подчеркнул, что «Запад, пока не гибнут люди с Запада,
или гибнут только добровольцы, не беспокоит то, сколько погибнет
украинцев". Это, по мнению сербского лидера, обусловлено тем, что «у
России есть много нефти, газа, фосфатов, золота и серебра, и всего, что им
нужно».
Он также приводил пример идей Скандинавских стран, в
соответствии с которыми «Россия не заслужила обладать такой территорией, ведь
это является достоянием всего мира».