Вучич заявил о подготовке Запада к войне с Россией

Западные страны ведут активную подготовку для вступления в прямой конфликт с Россией, заявил президент Сербии Александр Вучич.

«На Западе хотели бы вести военные действия на расстоянии, через кого-то другого, вкладывать деньги и так далее, но в данный момент они не готовы. Будут ли готовы? Сейчас они не готовы, но я думаю, что будут готовы», — цитирует ТАСС Вучича.

По его словам, западные страны уже готовятся к конфликту с Россией и «готовятся значительно быстрее, чем некоторые люди хотели бы видеть, во всех смыслах».

Вучич подчеркнул, что «Запад, пока не гибнут люди с Запада, или гибнут только добровольцы, не беспокоит то, сколько погибнет украинцев". Это, по мнению сербского лидера, обусловлено тем, что «у России есть много нефти, газа, фосфатов, золота и серебра, и всего, что им нужно».

Он также приводил пример идей Скандинавских стран, в соответствии с которыми «Россия не заслужила обладать такой территорией, ведь это является достоянием всего мира».