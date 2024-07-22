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«Водитель-олигарх» с Прилучным показал лучшие результаты в кино

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Водитель-олигарх»

Комедия «Водитель-олигарх» с Павлом Прилучным в главной роли стала лидером проката по кассовым сборам за уикенд 18-21 июля.

«Водитель-олигарх» собрал в первый уикенд проката 74,5 миллиона рублей. Другая ожидаемая новинка, биографический фильм «Мадам Клико», стартовал с пятой строчки и с кассой 18,5 миллиона.

В топ самых успешных кассовых фильмов недели также вошли «Гадкий я 4» с кассой 36,4 миллиона и новинка «Смерч 2» — 19,6 миллиона, (оба без учета сборов в России и Белоруссии). А также «Не одна дома» с кассой 33,3 миллиона рублей.

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Культгид #Кинематограф
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