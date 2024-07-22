Зеленский допустил переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский допустил диалог с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на действующий указ о запрете таких переговоров.

«На втором саммите мира, если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план <...>, то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России. И то ли это будет Путин, то ли это будет не Путин - какая разница», — цитирует ТАСС Зеленского.

Он отметил, что «если мир будет объединен вокруг Украины — ну, что же, мы будем говорить с теми, кто в России все решает».

Ранее Зеленский сказал, что представители России должны участвовать во второй конференции по урегулированию украинского конфликта.

Россия неоднократно заявляла о готовности вести переговоры с Украиной. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание на законодательно закрепленный указом Зеленского запрет на переговоры с Путиным.