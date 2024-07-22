Штаб Байдена сменил название на «Харрис в президенты»

Предвыборный штаб американского лидера Джо Байдена был переименован после его отказа от борьбы за переизбрание на пост президента США.

«Вице-президент Харрис более не является кандидатом на пост вице-президента на выборах 2024 года. Вице-президент Харрис отныне претендует на пост президента США на выборах 2024 года и будет вести кампанию исключительно с целью занять эту должность», — цитирует ТАСС письмо штаба, направленное в Федеральную избирательную комиссию США.

Как следует из данных на сайте избиркома, штаб Байдена также сменил название, исключив из него фамилию действующего американского лидера, теперь он именуется «Харрис в президенты».

Байден, вышедший из предвыборной гонки, заявил о поддержке вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата от Демократической партии на выборах главы государства.

«Моим первым решением в качестве кандидата от партии на выборах 2020 года было выбрать Камалу Харрис вице-президентом. Это было лучшее решение из тех, что я принял. Сегодня я заявляю о полной поддержке Камалы в качестве кандидата от нашей партии в этом году», — заявил Байден.

Теперь Харрис предстоит добиться выдвижения кандидатом от Демократической партии. Кандидатура от демократов будет утверждена на съезде партии 19-22 августа.