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Кремль оценил выход Байдена из президентской гонки

Источник:
Sibnet.ru
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Россия будет следить за развитием предвыборной кампании в США, однако для нее важнее достичь целей военной операции на Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, выборы главы администрации США состоятся в ноябре, «это длинный срок, за который многое может поменяться», поэтому всем нужно набраться терпения и следить, что будет дальше».

«В приоритете для нас — достижение целей СВО, а не результаты выборов в США», — сказал Песков в комментарии телеграм-каналу Shot.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Байден в вопросе руководства США выгоднее для России, чем Дональд Трамп, поскольку является для Москвы более предсказуемым.

«Он человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ», — сказал глава государства.

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Политика #Мир #Россия
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