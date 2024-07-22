Найдено предсказание Жириновского о грядущих выборах в США

Бывший лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал, что выборов президента США в 2024 году не будет. Соответствующая запись выступления политика нашлась на YouTube.

Запись с заявлением Жириновского датируется январем 2022 года, он выступал незадолго до своей кончины. Политик заявил, что выборов в США не будет, поскольку страна перестанет существовать к этому времени.

Он также предсказал США полный распад, причиной которого назвал межнациональные конфликты, которые усугубятся на фоне экономического кризиса.

21 июля действующий президент США Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Несмотря на это, выборы состоятся — Байдена должен заменить другой кандидат от Демократической партии.