НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Найдено предсказание Жириновского о грядущих выборах в США

Источник:
Sibnet.ru
518 1

Бывший лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал, что выборов президента США в 2024 году не будет. Соответствующая запись выступления политика нашлась на YouTube.

Запись с заявлением Жириновского датируется январем 2022 года, он выступал незадолго до своей кончины. Политик заявил, что выборов в США не будет, поскольку страна перестанет существовать к этому времени.

Он также предсказал США полный распад, причиной которого назвал межнациональные конфликты, которые усугубятся на фоне экономического кризиса.

21 июля действующий президент США Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Несмотря на это, выборы состоятся — Байдена должен заменить другой кандидат от Демократической партии.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Кремль оценил выход Байдена из президентской гонки
Байден вышел из президентской гонки
Трамп пообещал предотвратить Третью мировую войну
Зеленский назвал Трампа президентом
смотреть все
Политика #Мир #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский признал невозможным полный возврат территорий
Роза Сябитова вывела из себя участников шоу «Место силы»
ВСУ применили против российской армии химическое оружие
Зеленский задумал обвинить Россию в срыве переговоров
Обсуждение (1)
Картина дня
Байден вышел из президентской гонки
Кремль оценил выход Байдена из президентской гонки
Найдено предсказание Жириновского о грядущих выборах в США
МиГ‑29 и МиГ‑31 отогнали В‑52Н ВВС США от границы России
О самом главном
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Пять правил быстрого карьерного роста
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
41
Застрелена бывшая депутат Рады Ирина Фарион
23
Немцев ждет штраф за неправильно названный пол трансгендеров
19
Зеленский признал невозможным полный возврат территорий
17
Стало известно о выходе Байдена из избирательной гонки
17
ВСУ начали отступление от границы в Харьковской области