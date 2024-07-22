Байден вышел из президентской гонки

Президент США Джо Байден объявил, что прекращает борьбу за переизбрание. Теперь он намерен сосредоточиться на том, чтобы исполнять свои обязанности до конца срока.

Выход Байдена из президентской гонки во время предвыборной кампании — первый подобный случай в стране за последние полвека. В 1968 году аналогичное решение принял 36-й президент США Линдон Джонсон.

Байден подчеркнул, что принял такое решение в интересах страны и Демократической партии. Он предложил выдвинуть 59-летнюю вице-президента Камалу Харрис кандидатом в президенты от демократов. Харрис приняла предложение.

После неудачного выступления на дебатах с Трампом в конце июня Байден испытывал серьезное давление со стороны политических союзников, которые рекомендовали ему отказаться от планов баллотироваться на второй срок.

При этом еще в субботу, 20 июля, Байден собирался продолжать участвовать в выборах, но днем в воскресенье передумал. Решение стало неожиданным как для многих чиновников в Белом доме, так и сотрудников предвыборного штаба, передает CNN.