МиГ‑29 и МиГ‑31 отогнали В‑52Н ВВС США от границы России

Истребители МиГ-29 и МиГ-31 не допустили нарушения госграницы РФ парой стратегических бомбардировщиков В-52Н Военно-воздушных сил (ВВС) США, говорится в сообщении Минобороны России.

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации групповая воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух были подняты истребители МиГ-29 и МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил», — сказано в сообщении.

Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США, уточнили в российском военном ведомстве.

«При приближении российских истребителей американские стратегические бомбардировщики выполнили разворот от государственной границы РФ», — отметили в Минобороны России.