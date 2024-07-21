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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина попыталась атаковать Крым ракетами ATACMS

Источник:
Sibnet.ru
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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две ракеты ATACMS Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Херсонской областью, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Российская ПВО утром сбила две высокоточные ракеты ATACMS в небе над Херсонской областью. Враг пытался атаковать Крым. Осколки снарядов упали вдали от населенных пунктов, жертв и пострадавших нет», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, разрушений или повреждений инфраструктуры не зафиксировано — российские военные успешно сорвали замысел противника.

Ранее Минобороны РФ сообщили, что за ночь средства ПВО сбили пять украинских дронов в акватории Черного моря. Тогда же были уничтожены три беспилотника ВСУ над Белгородской областью.

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Топ комментариев

GammiPluh

Отходят к границам 91 года... 1891 года

pepelmetal

Мдааа, ну если ты её не знаешь, тогда как ты вообще можешь что-то про конфликт с окраиной против России...

pepelmetal

"ненавидеть каждого по национальному признаку это фашизм называется" Чем и занималась пораскинувшая мозгами...

Modz

Даже после нескольких выстрелов в голову, это чудо не сразу померло.