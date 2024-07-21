Украина попыталась атаковать Крым ракетами ATACMS

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две ракеты ATACMS Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Херсонской областью, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Российская ПВО утром сбила две высокоточные ракеты ATACMS в небе над Херсонской областью. Враг пытался атаковать Крым. Осколки снарядов упали вдали от населенных пунктов, жертв и пострадавших нет», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, разрушений или повреждений инфраструктуры не зафиксировано — российские военные успешно сорвали замысел противника.

Ранее Минобороны РФ сообщили, что за ночь средства ПВО сбили пять украинских дронов в акватории Черного моря. Тогда же были уничтожены три беспилотника ВСУ над Белгородской областью.