Microsoft назвала число затронутых глобальным сбоем устройств

Глобальный Windows, связанный с работой компании в области кибербезопасности CrowdStrike затронул порядке 8,5 миллиона устройств — менее 1%/

«Несмотря на то что процент был невелик, серьезные социальные и экономические последствия показывают, что CrowdStrike пользуются организации, предоставляющие крайне важные услуги», — приводит «Коммерсантъ» сообщение Windows.

Компания отмечает, что обновление программного обеспечения «иногда вызывает сбои», но признает, что такой масштаб — это редкий случай.

Microsoft обратила внимание, что инцидент напрямую не относится к работе Microsoft, так как сбой произошел из-за обновления программного обеспечения CrowdStrike.

В пятницу, 19 июля, работающие на Windows компьютеры множества компаний по всему миру перестали загружаться. Причиной стал дефект в одном из обновлений программы от CrowdStrike.

Сбой привел к задержкам тысяч рейсов по всему миру, проблемы произошли на биржах, в банках, больницах, на телеканалах. Россию сбой практически не затронул.