СМИ узнали о готовности Зеленского к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский намекает на готовность к переговорам с Россией, предложив Москве направить делегацию на следующий мирный саммит, сообщает CNN со ссылкой на источники,

Телеканал связал изменение позиции Зеленского с тем, что Киев сейчас сталкивается «с двойным ударом» — сложной ситуацией на фронте и неопределенностью по поводу будущей поддержки со стороны ближайших союзников.

Бывший посол США на Украине Джон Хербст считает, что переход Зеленского на более сдержанный тон стал реакцией на происходящее в Соединенных Штатах — в частности, на заявления Дональда Трампа о желании установить мир.

По словам Хербста, Зеленский пытался установить контакты с потенциальной будущей администрацией Трампа, подчеркивая, что он готов к переговорам, если сделка будет справедливой.

Ранее Зеленский в интервью BBC не исключил дипломатическое урегулирование конфликта, усомнившись в возможности вернуть территории силой.