СМИ узнали о готовности Зеленского к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский намекает на готовность
к переговорам с Россией, предложив Москве направить делегацию на следующий
мирный саммит, сообщает CNN со ссылкой на
источники,
Телеканал связал изменение позиции Зеленского с тем,
что Киев сейчас сталкивается «с двойным ударом» — сложной ситуацией на фронте и
неопределенностью по поводу будущей поддержки со стороны ближайших союзников.
Бывший посол США на Украине Джон Хербст считает, что переход
Зеленского на более сдержанный тон стал реакцией на происходящее в Соединенных
Штатах — в частности, на заявления Дональда Трампа о желании установить мир.
По
словам Хербста, Зеленский пытался установить контакты с
потенциальной будущей администрацией Трампа, подчеркивая, что он готов к
переговорам, если сделка будет справедливой.
Ранее
Зеленский в интервью BBC не
исключил дипломатическое урегулирование конфликта, усомнившись в
возможности вернуть территории силой.