Трамп пообещал предотвратить Третью мировую войну

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал остановить конфликт на Украине и предотвратить Третью мировую войну.

«Еще до того, как я займу Овальный кабинет, вскоре после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую эту ужасную войну между Россией и Украиной», — приводит «Газета.ру» слова Трампа, сказанные им на митинге в Гранд-Рапидсе.

По словам Трампа, он единственный, кто в состоянии предотвратить Третью мировую войну.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп, от Демократической – действующий президент Джо Байден.