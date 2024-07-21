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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп пообещал предотвратить Третью мировую войну

Источник:
«Газета.ру»
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал остановить конфликт на Украине и предотвратить Третью мировую войну.

«Еще до того, как я займу Овальный кабинет, вскоре после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую эту ужасную войну между Россией и Украиной», — приводит «Газета.ру» слова Трампа, сказанные им на митинге в Гранд-Рапидсе.

По словам Трампа, он единственный, кто в состоянии предотвратить Третью мировую войну.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп, от Демократической – действующий президент Джо Байден.

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Политика #Мир
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