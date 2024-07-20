Пыльного «снеговика» нашли на Марсе. ФОТО

Аппарат Perseverance сфотографировал на поверхности Марса «снеговика» из пыли, который напоминает земные скульптуры из снега.

Марсианский «снеговик» Фото: © NASA

Изображение причудливого объекта было получено в ходе планового изучения поверхности Красной планеты с помощью инструмента Mastcam-Z — пары камер, установленных высоко на мачте марсохода.

Ровер наткнулся на область с несколькими скальными образованиями. Ученые обратили внимание на одну из фотографий, в левом углу которой оказалось образование, напоминающее снеговика.

Марсианский «снеговик» находится в кратере Езеро, в котором марсоход Perseverance работает с момента своей посадки 18 февраля 2021 года. Главной задачей аппарата является поиск следов воды, для этого он собирает образцы и проводит их химический анализ.