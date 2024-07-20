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Немецкого наемника в Белоруссии приговорили к расстрелу

Источник:
Sibnet.ru
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Белорусский суд приговорил гражданина ФРГ, воевавшего в качестве наемника на стороне ВСУ, к смертной казни.

«Министерство иностранных дел и посольство Германии в Минске оказывают консульскую поддержку данному лицу и ведут интенсивную работу с белорусскими властями в его интересах», — цитирует ТАСС заявление МИД ФРГ.

Отмечается, что речь идет о Рико Кригере. Он работал фельдшером скорой помощи в Красном Кресте. Его задержали в Белоруссии 6 ноября прошлого года по обвинению в участии в боевых действиях в составе полка, который воюет на стороне ВСУ, пишет Bild.

Мужчину обвинили в незаконных действиях с огнестрельным оружием, приведении в негодность транспорта или путей сообщения, создании или участии в «экстремистском» формировании, агентурной деятельности, наемничестве и акте терроризма.

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