Выбран главный эмодзи 2024 года

Эксперты Emojipedia объявили победителя премии World Emoji Awards, выбрав смайлик, ставший символом 2024 года.

Главный эмодзи 2024 года Фото: © Emojipedia

Победителем стало «плавящееся лицо». Оно обогнало в голосовании пользователей соцсети X смайлик, который отдает честь, а также эмодзи со слезами на глазах, сообщается на сайте.

В топе также оказались графическое изображение ладоней, сложенных в форме сердца. Популярны в этом году смайлики, изображающие отрицание и согласие покачиванием головы. Еще одним любимчиком стал феникс.

Пользователи также ожидают появления эмодзи «уставшее лицо», которое можно будет распознать по внушительным мешкам под глазами. Этот смайлик — один из кандидатов в набор Emoji 16.0, который будет представлен в конце 2024 года.