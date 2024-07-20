Зеленский назвал Трампа президентом

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал кандидата в президенты США Дональда Трампа президентом в сообщении о предстоящей встрече, опубликованном в телеграм-канале политика.

Украинский лидер сообщил, что во время телефонного разговора с Трампом поздравил его с выдвижением в качестве кандидата от Республиканской партии и пожелал ему удачи в предвыборной кампании.

Кроме того, он пообещал обсудить во время личной встречи урегулирование конфликта на Украине. «Договорились обсудить, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно продолжительным», — уточнил он.

В свою очередь Трамп назвал беседу «очень хорошей». Этот звонок стал их первым разговором с тех пор, как экс-президент США покинул Белый дом. Разговор прошел на фоне обеспокоенности в Европе на тему новой политики Трампа в отношении украинского конфликта.