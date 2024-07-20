Европа рекордно закупилась российской рыбой

Поставки российской рыбы в страны Евросоюза в мае выросли на 15% месяц к месяцу — до почти 20 тысяч тонн общей стоимостью 65 миллионов евро. Это максимальный результат с начала текущего года, следует из данных европейских статистиков.

ЕС наращивает закупки рыбы у России уже четвертый месяц подряд. Основная доля майских поставок пришлась на рыбное филе — 32,7 миллиона евро. Следом идет замороженная рыба. Ее импорт за месяц увеличился на 13%, до 22 миллионов.

Поставки сушеной рыбы или рыбы в рассоле за период взлетели в 3,1 раза, до 8,8 миллиона евро. Кроме того, в мае после двухмесячного перерыва возобновились поставки моллюсков, стоимость составила чуть меньше миллиона евро.

По итогам мая Россия вошла в топ-10 поставщиков рыбы в Европу, заняв девятое место. Основным покупателем были Нидерланды, которая закупила продукции на 18,5 миллиона евро.