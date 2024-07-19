Определен точный возраст таинственного Таунгского ребенка

Международная команда ученых смогла точно датировать останки знаменитой окаменелости, известной как Таунгский ребенок. Оказалось, что возраст окаменелости составляет 2,58 миллиона лет.

Череп ребенка из Таунга был обнаружен в 1924 году исследователем Раймондом Дартом в северо-западной провинции Южной Африки. Его открытие кардинально изменило понимание эволюции человека.

Работа Дарта стала первым доказательством теории Чарльза Дарвина о происхождении человека. Неизвестный вид предков современного человека он назвал Australopithecus africanus, говорится в статье, опубликованной Live Science.

До последнего времени возраст Таунгского ребенка оставался предметом споров. Оценки ученых варьировались от 2 до 3,7 миллиона лет. Чтобы поставить точку, ученые использовали новый метод датирования. Он показал, что австралопитек погиб 2,58 миллиона лет.