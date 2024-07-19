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Определен точный возраст таинственного Таунгского ребенка

Источник:
Sibnet.ru
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Международная команда ученых смогла точно датировать останки знаменитой окаменелости, известной как Таунгский ребенок. Оказалось, что возраст окаменелости составляет 2,58 миллиона лет.

Череп ребенка из Таунга был обнаружен в 1924 году исследователем Раймондом Дартом в северо-западной провинции Южной Африки. Его открытие кардинально изменило понимание эволюции человека.

Работа Дарта стала первым доказательством теории Чарльза Дарвина о происхождении человека. Неизвестный вид предков современного человека он назвал Australopithecus africanus, говорится в статье, опубликованной Live Science.

До последнего времени возраст Таунгского ребенка оставался предметом споров. Оценки ученых варьировались от 2 до 3,7 миллиона лет. Чтобы поставить точку, ученые использовали новый метод датирования. Он показал, что австралопитек погиб 2,58 миллиона лет.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Ложь не решается ложью, эти идиоты так ничего и не поняли. Украине вилы.

Captain Nemo

Это ничего неизменит во внешней политике США.Просто смена декораций

GammiPluh

Очередная пиар акция закончилась трагедией

Nik3316

он что не знает, что обещенного три года ждут))))))))