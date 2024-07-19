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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ начали отступление от границы в Харьковской области

Источник:
Sibnet.ru
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Командование ВСУ начало отвод основных сил из приграничных районов Харьковской области. Так, первыми линию боевого соприкосновения покинули сотрудники службы безопасности.

В частности, украинские подразделения уходят за реку Оскол к селу Гроховатка, пишет РИА Новости со ссылкой на одного из местных жителей, попросившего сохранить анонимность из соображений безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее признал, что положение ВСУ в Харьковской области чрезвычайно сложное, особенно в приграничном Волчанске. Тактический успех российских войск на Харьковском направлении также отмечал Генштаб ВСУ.

Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, командир отряда спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов уточнил, что российские отряды уже взяли под контроль в Волчанске первую линию высотных домов.

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Тема: Военная операция на Украине
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