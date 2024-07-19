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Найдена причина глобального сбоя Windows

Источник:
ТАСС
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Причиной крупнейшего в истории сбоя системы Windows по всему миру стало обновление программного обеспечения CrowdStrike.

Проблемы коснулись компьютеров, на которых установлена CrowdStrike Falcon Sensor — система безопасности, блокирующая кибератаки. Россию сбой практически не затронул, так как решения CrowdStrike в нашей стране мало распространены.

Софт CrowdStrike фактически представляет собой антивирусную систему для корпоративных пользователей. Количество сообщений о проблемах с домашними компьютерами было минимальным.

Разработчики CrowdStrike уже обнаружили причину сбоя и внедрили временное решение проблемы. При этом решить проблему также можно вручную — переведя компьютеры в безопасный режим и удалив определенные компоненты программного обеспечения.

Глобальный сбой операционной системы Windows, зафиксированный 19 июля, стал причиной перебоев в работе авиакомпаний, банков, супермаркетов и различных организаций по всему миру.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Ложь не решается ложью, эти идиоты так ничего и не поняли. Украине вилы.

Captain Nemo

Это ничего неизменит во внешней политике США.Просто смена декораций

GammiPluh

Очередная пиар акция закончилась трагедией

Nik3316

он что не знает, что обещенного три года ждут))))))))