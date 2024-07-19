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Российским пользователям Telegram стала доступна монетизация

Источник:
Sibnet.ru
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Владельцам Telegram-каналов в России стал доступен раздел с монетизацией, он появился в разделе «Статистика».

Открыв вкладку «Монетизация», автор может проверить свой баланс, который в Telegram распределяется с показа рекламы 50 на 50. Однако получать прибыль владельцы каналов будут во внутренней валюте Stars, пишет канал NN.

Внутреннюю валюту Stars можно обменять на платформе Fragment на криптовалюту TON, либо купить на «звезды» рекламу для продвижения собственного канала. При этом пока неясно, сколько именно денег приносит реклама.

Реклама в Telegram появилась в октябре 2021 года. Объявления показываются всем пользователям в публичных каналах, у которых более тысячи подписчиков. Рекламный блок размещается в ленте канала под всеми публикациями.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Ложь не решается ложью, эти идиоты так ничего и не поняли. Украине вилы.

GammiPluh

Очередная пиар акция закончилась трагедией

Captain Nemo

Это ничего неизменит во внешней политике США.Просто смена декораций

Nik3316

он что не знает, что обещенного три года ждут))))))))