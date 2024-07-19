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NBC рассказал о завершении политической карьеры Байдена

Источник:
РИА Новости
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Политическая карьера президента Соединенных Штатов Джо Байдена близка к завершению, сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники в окружении американского лидера

«Мы близки к концу», — сказал один из близких к президенту людей. По словам других источников, чувствуется, что у него земля уходит из-под ног.

Даже самые ярые сторонники Байдена теперь считают, что уже все предрешено, приводит РИА Новости материал NBC. Настроение самого президента также изменилось в вопросе готовности выйти из гонки, несмотря на его громкие заявления о том, что он никуда не уйдет, отметили источники.

Ранее портал Axios информировал, что Байден может объявить о выходе из предвыборной гонки уже 20-21 июля в связи с растущим давлением со стороны лидеров Конгресса, членов Демократической партии и близких друзей.

Газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что вице-президент США Камала Харрис считается наиболее вероятным претендентом на смену Байдену в случае его выхода из предвыборной гонки.

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